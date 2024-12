Ovo su Uslovi za mlade za kredit za stan: I studenti i nezaposleni mogu do nekretnine, evo kada sve počinje

Stambeni krediti za mlade biće dostupni i studentima, kao i nezaposlenima u Srbiji.

Uslov je da budu državljani Srbije starosti od 20 do 35 godina, navodi on. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da će od marta početi primena programa. Uslovi stambenih kredita za mlade su da maksimalna vrednost nepokretnosti bude 100.000 evra uz minimalno učešće 1 odsto. Vrednost programa stambenih kredita za mlade je 400 miliona evra, to je 5.500 stambenih jedinica.