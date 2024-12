Najnovija prognoza RHMZ: U jednom delu Srbije danas će provejavati sneg! Evo šta nas čeka za vikend i kad stižu topliji dani

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano na severu Banata, u Bačkoj, Sremu i zapadnoj Srbiji, a u ostalim predelima umereno do potpuno oblačno, posle podne ponegde na jugoistoku uz kratkotrajno provejavanje slabog snega, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od minus tri do jedan, a najviša dnevna od jedan do šest stepeni. U Beogradu će biti umereno oblačno uz slab do umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od minus tri do minus jedan, a najviša dnevna oko tri stepena. U celoj Srbiji danas je na snazi žuti meteo alarm zbog snega. Ovo upozorenje znači da vreme može biti potencijalno opasno: Vremenske pojave koje su prognozirane nisu