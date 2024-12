Milanović glasao u Zagrebu, pozvao građane da ga podrže

Aktuelni predsednik Hrvatske i predsednički kandidat Zoran Milanović glasao je danas u Zagrebu i tom prilikom je pozvao građane da mu pruže podršku na današnjim izborima.

– S obzirom na to da je izborna tišina, samo poziv ljudima da izađu na izbore, da mi daju podršku – to je, u stvari, sve. I još dve stvari, jer su dve trke, skijaškim žargonom: imaju dva spuštanja, neizbežno za prvi treba dobro naoštriti ivičnjake, a u drugom spuštanju, drugoj trci sigurno se spustiti i verujem da će to biti u redu – rekao je Milanović. On je još jednom pozvao građane da izađu na glasanje i dodao da “vredi”. U 7.00 sati jutros počelo je glasanje na