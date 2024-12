Puhovski: Milanović je pokazao javnosti da je bolji HDZ-ovac od Plenkovića i Primorca zajedno

ZAGREB - Politički analitičar Žarko Puhovski u N1 Studiju uživo s našom Natašom Božić analizirao je veliki uspjeh Zorana Milanovića u prvom krugu.

"Ovaj rezultat je mesićevski, sličan je Mesićevom rezultatu iz 2005. godine i ovo je osobni trijumf Zorana Milanovića. SDP nije posebno jak da bi to dobio, on je na svoje ime, karakter i imidž dobio tu visoku pobjedu i na evidentne slabosti HDZ-ovog kandidata koji je imao blijed nastup. Bilo je jasno da ne može dobro završiti za HDZ", kazao je Puhovski. "Milanović je dobio 2,5 puta više glasova od HDZ-ovog kandidata. On je pokazao javnosti da je bolji HDZ-ovac od