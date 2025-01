Miroslav Aleksić: Nedopustivo nasilje prema studentima, podneću zahtev nadležnim odborima

Danas ću kao narodni poslanik podneti Odboru za odbranu i unutrašnje poslove i Odboru za kontrolu službi bezbednosti zahtev da se dostave identiteti lica koja su noćas fizički napala studente na Pravnom fakultetu, rekao je danas za televiziju N1 predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) i narodni poslanik Miroslav Aleksić.

Ovaj incident pokazuje sve veću nervozu režima. Dogodilo se nasilje od strane vlasti i to su batinaši režima uradili. Isti oni koji su napadali ljude na blokadama sa maskama i fantomkama. Jasno je da se iz jednog centra danas upravlja i to je nedopustivo. Studenti imaju pravo da se bore za budućnost i to im i Ustav garantuje, kazao je Aleksić. On ističe da se vlast poistovetila sa državom i da Aleksandar Vučić smatra da je on država, kao i da je jasno da imamo