Pozitivni predlozi zakona i uredbe

Vlada Srbije usvojila je na sednici Predlog zakona o podršci mladima za kupovinu prve nekretnine i uredbu koja predviđa dva vanredna povećanja plata prosvetnim radnicima, po pet odsto od 1. marta i 1. oktobra, potvrđeno je Tanjugu u Ministarstvu finansija.

Mali je pre sednice vlade izjavio da očekuje da će zakon o stanovima za mlade u skupštini biti usvojen tokom februara, da bi od 1. marta počeo da se primenjuje. Naglasio je da država pokriva dva elementa kredita i to učešće i visinu kamate u prvih šest godina otplate. Naglasio je da nema ograničenja kada je reč o visini primanja onih koji kredit uzimaju i da će to biti omogućeno svima od 20 do 35 godina bez obzira na visinu primanja. Kredit će, pojasnio je Mali,