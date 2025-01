Protest „4000 nastavnika, 4000 koraka“: Traži se ostavka rektora Madića

Mina Đikanović sa Filozofskog fakulteta rekla je da rektor Univerziteta u novom Sadu Dejan Madić „podržava one koji napadaju studente i nasilje crnokapuljaša“. Univerzitetski profesori izrazili su svoju podršku studentima koji blokiraju fakultete

Univerzitetski profesori i istraživači iz Novog Sada organizovli su skup „4000 nastavnika, 4000 koraka“, a na njemu je zatražena ostavka rektora Dejana Madića uz obrazloženje da on „nema integritet da vodi univerzitet“. „On podržava one koji napadaju studente, nasilje crnokapuljaša i sam ih je na univerzitet dovodio. On i njegova ne žele da se ispune studentski zahtevi, jer će tako izgubiti privilegije koje ime“, rekla je . “Kakvi su to nastavnici čije đake BIA