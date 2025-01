Vučić: Očekujem od Trampa strukturalne promene političkog krvotoka u svetu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da od novoizbaranog predsednika SAD Donalda Trampa očekuje velike promene, a posebno rušenje, kako je rekao, postojećeg korumpiranog sistema koji je služio za rušenje slobodnih i slobodarskih država u svetu.

– Ako to izvedu, to su strukturalne promene političkog krvotoka u svetu, a ja verujem da će to da urade – rekao je Vučić na TV Hepi. On je naveo da su mnoge organizacije služile kao grupe za pritisak i za ostvarivanje interesa svetskih agencija i veruje da će Tramp da to da zaustavi čime će da spase svoj budžet kao i desetine slobodarskih naroda. – Odjednom će Amerika u njihovim očima da skoči. Neverovatno koliko će Amerika time da popravi svoj ugled širom sveta –