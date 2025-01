Advokati od danas obustavljaju rad: Pravila postupanja advokata tokom obustave rada

Sremska Mitrovica – Advokati obustavljaju rad na sedam dana.

Advokati su na sednici skupštine Advokatske komore Srbije odlučili da obustave rad na sedam dana. Kako se navodi u odluci Advokatske komore Srbije, potpuna obustava rada advokata na teritoriji cele Srbije trajaće sedam dana od 20. do 26. januara i to iz razloga podrške i pridruživanju zahtevima studenata. Advokatska komora Srbije donela je odluku o pravilima postupanja advokata tokom obustave rada koja će trajati od ponedeljka, 20. januara, do nedelje, 26. januara.