Jutro tmurno i hladno, a onda obrt! Oglasio se RHMZ i izdao najnovije upozorenje: Danas se pazite ove pojave, a evo šta nam stiže nakon snega i leda

Ujutru će biti pretežno oblačno, tmurno i hladno na zapadu i jugozapadu ponegde i maglovito, a na istoku i severoistoku mestimično sa slabom kišom ili susnežicom, a u brdsko-planinskim predelima i sa snegom.

Usled niskih temperatura, savetuje se oprez zbog poledice usled zaleđivanja mokrih površina, naročito u ranim jutarnjim satima, upozorava RHMZ. Tokom dana očekuje se prestanak padavina i delimično razvedravanje pa se posle podne očekuju i sunčani intervali. U većem delu zemlje duvaće slab promenljiv vetar, a na istoku slab do umeren zapadni i severozapadni. Najniža temperatura biće od -2 do 1 stepen, a najviša dnevna od 3 do 9 stepeni. U Beogradu će ujutru biti