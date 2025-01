Planinar sa povredom glave zaglavljen među stenama: Detalji drame u Sićevačkoj klisuri

U akciju spašavanja planinara u Sićevačkoj klisuru uključeni su policija, vatrogasci spasioci, pripadnici Gorske službe spašavanja i šumari JP "Srbijašume".

Policija je dobila dojavu u 18.25 da su nestala dva muškarca, od kojih se za jednog sumnja da je zaglavljen u steni u ataru sela Kunovica. - Kada su stigli na lice mesta i pretražili teren jedno od nestalih lica je došlo do ekipe VSJ i uputilo ih do atara sela Sičevo gde se nalazio drugi muškarac. On se posle pada zaglavilo između dve stene, i imao je vidljivu povredu glave - potvrđeno je za Republiku u PU Niš. Teren je nepristupačan i muškarcu je teško prići.