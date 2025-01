VIDEO Dominacija Jokića podignuta na novi nivo, nikad nije više puta zakucao i opet stigao do tripl-dabla

Nikola Jokić nastavlja da blista u NBA ligi, ali ovog puta to nije bilo dovoljno Denveru da izbegne poraz od Čikaga sa 129:121.

Srpski centar je postigao 33 poena uz 12 skokova i 14 asistencija, a na samom meču je čak pet puta zakucao. Nikada u karijeri to nije češće uradio. Proveo je na terenu gotovo 40 minuta, pogodio je 15 od 21 šuta iz igre, te 1/4 za tri uz dva slobodna bacanja. Uživajte u ovom retkom trenutku. Podjednako je retko kao videti nosoroga u prirodnom okruženju. Dešava se tek ponekad. 3 DUNKS IN ONE HALF FOR NIKOLA JOKIĆ ON SERBIAN HERITAGE NIGHT 🇷🇸