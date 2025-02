U Srbiji danas pretežno oblačno tokom većeg dela dana

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno tokom većeg dela dana, uz kišu mestimično, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U planinskim predelima slab sneg. Tokom jutra u većem delu zemlje magla. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije i u planinskim predelima povremeno i jak severni i severozapadni. Najniža temperatura od minus tri do tri, a najviša od pet do osam, na istoku Srbije do 10. U Beogradu tokom jutra oblačno, a sredinom dana postepeno razvedravanje. Posle podne pretežno sunčano vreme. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura oko jedan, a najviša oko