Ponovo sudar autobusa u Zemunu: Tri osobe povređene u saobraćajnoj nezgodi

U sudaru dva autobusa u Krajiškoj ulici u Zemunu troje povređenih. Ovo je drugi sudar autobusa u Zemunu za samo sedam dana

U Krajiškoj ulici u Zemunu rano jutros došlo je do sudara dva autobusa. Tri osobe su povređene, javlja RTS. Na Instagram stranici „moj_beo_grad“ piše da je jedan od vozača autobusa navodno zaspao za volanom i prešao na levu stranu. Do sudara je došlo oko 6.40 sati, kada je jedan autobus udario u drugi koji je bio parkiran. A post shared by MOJ – BEOGRAD (@moj_beo_grad_) Na snimku objavljenom na društvenim mrežama, vidi se da je prednji deo autobusa smrskan a delovi