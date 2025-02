VIDEO: Avion se prevrnuo pri sletanju na aerodrom u Torontu, povređeno 18 ljudi

Avion kompanije Delta erlajns se u ponedeljak prevrnuo pri sletanju na međunarodni aerodrom Pirson u Torontu, pri čemu je povređeno 18 osoba.

Tri od njih 18 su zadobili teške povrede, a među njima je i jedno dete. Svi su prevezeni u lokalne bolnice. A Delta Air Lines regional jet flipped upside down upon arrival at Canada's Toronto Pearson International Airport on Monday, injuring at least 18 of the 80 people on board. A plane flipped while landing in Canada and NBC is Blaming Trump #planecrash pic.twitter.com/0dt684QGkW — Sumit (@SumitHansd) February 18, 2025 Avion je stigao iz Mineapolisa, a hitne