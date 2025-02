"Izabran je da vlada amerikom, a ne: Svetom!" Predsednik Brazila oštro udario na Trampa: To što radi može da podstakne globalnu inflaciju

Brazilski predsednik Luiz Inasio Lula da Silva rekao danas da bi tarife koje je primenio američki predsednik Donald Tramp trebalo da izazovu veću inflaciju i upozorio na uticaj ovih mera na globalnu ekonomiju.

- Sada oporezuje proizvode iz nekoliko zemalja, a to bi moglo da podstakne inflaciju u SAD i širom sveta. On treba da zaustavi ovu ideju protekcionizma i da poštuje suverenitet svake zemlje - rekao je on u intervjuu za brazilski radio Tupi. Lula je naveo da još nije imao kontakt sa Trampom od kada je republikanac izabran na novi mandat i dodao da Brazil održava uravnotežene trgovinske odnose sa SAD. - Nisam imao nikakav kontakt sa Trampom. Poslao sam mu poruku u