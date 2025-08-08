Tramp: Sastao bih se sa Putinom i ako se ruski predsednik ne sastane sa Zelenskim

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da bi se sastao sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, čak i ako se ruski predsednik ne sastane sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim.

Na pitanje novinara da li bi Putin morao da se sastane sa Zelenskim kako bi obezbedio sastanak sa njim, Tramp je odgovorio da ne mora, prenosi AP. Putin je izjavio danas da se nada sastanku sa američkim predsednikom Donaldom Trampom sledeće nedelje, moguće u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, iako je jedan zvaničnik Bele kuće doveo u pitanje održavanje tog samita, osim ako ruski predsednik ne pristane i na sastanak sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.
