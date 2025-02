“Neizdrž” je krenuo iz Niša

I tradicija studentskog pešačenja započela je u Nišu, devedesetih godina prošlog veka. Sada svi putevi vode u Niš, a da li će on biti završni čin ili novi početak?

Ima jedna šeretska izreka: “Srbin ćuti dok se ne naljuti, a kad se naljuti… ćuti ko zaliven.” Prvi deo ove duhovite doskočice je donekle opravdan jer prođe dosta vremena dok Srbi ne reaguju na očigledne nepravde i zloupotrebe vlasti. Ali kad stvari stignu do usijanja, onda dolazi do izražaja ona svetlija strana našeg nacionalnog karaktera – Srbi dižu bune i ne prestaju do konačne pobede. Bilo je mnogo povoda za pobunu ljudi protiv bahate autoritarne vlasti koja