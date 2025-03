U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno, u većem delu suvo, a ponegde će padati slaba kiša, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Severni i severozapadni vetar biće slab. Jutarnja temperatura od jednog do pet stepeni, a najviša dnevna od osam do 12. Od kasnog podneva se na zapadu i jugozapadu očekuje jače naoblačenje s kišom, u planinskim predelima sa snegom, koje će se tokom noći proširiti i na centralne i južne krajeve. U Beogradu danas pretežno oblačno, ujutro slaba kiša. Severni i severozapadni vetar biće slab. Jutarnja temperatura od tri do pet stepeni, a najviša dnevna oko 10.