Zašto se poljoprivrednici u Srbiji ne raduju cveću

Rane sorte voćaka su, zbog visokih temperatura početkom marta, procvetale ranije nego što je uobičajeno, ali voćari i stručnjaci strahuju da bi mrazevi narednih dana mogli da naprave veliku štetu u voćnjacima Čačanski poljoprivrednik Tomislav Jelić lane je za „Vreme“ govorio o mukama koje je preživeo zbog turbulentne temperature u periodu prelaska sa zime na proleće.

Retko ko reaguje negativno kada vidi cveće, ali su to ovih dana svakako voćari u Srbiji. Temperature su krajem ove zime bile visoko iznad proseka, pa su pojedine sorte voćaka procvetale deset dana ranije. To je, ipak, loša vest za poljoprivrednike jer vremenska prognoza govori da će narednih dana ponovo biti mraza. Strahuje se da bi mogao da se ponovi scenario od prošle godine, kada je rod bio smanjen za oko 150.000 tona različitog voća, a da je to samo jedna u