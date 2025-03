Šiškin priveden u policiju, njegove kolege smatraju da je to zbog objava na društvenim mrežama

Predsednica Gradskog odbora Srbija Centar Leskovac Bojana Stefanović potvrdila je danas Jugmedii da je jutros priveden na informativni razgovor član Izvršnog odbora ove stranke Vladimir Šiškin.

Kako je kazala Stefanovićeva, on je izveden iz svoje porodične kuće između 7.30 i 8 sati i da se za sada ne zna zbog čega tačno ali, kako ona pretpostavlja, to je zbog “objavljivanja statusa na društvenim mrežama”. Šiškin se telefon javio svojim kolegama iz policije da je priveden. Predsednica GrO SSP Leskovac i narodna poslanica Jelena Spirić potvrdila nam je da je Šiškin priveden i da to vidi kao čin zastrašivanja. Takođe, rečeno nam je da nikakav post na