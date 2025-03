Rusija nastavlja saradnju sa Amerikom uprkos Trampovoj izjavi da je 'veoma ljut' na Putina

BBC News pre 38 minuta | Džejms Lendejl i Fil

Reuters

Izjava američkog predsednika Donalda Trampa da je „veoma ljut" na ruskog kolegu Vladimira Putina, nakon što su njih dvojica nedeljama pokušavali da se dogovore o primirju u Ukrajini, izazvala je veliku buru u svetu.

Razlog ljutnje je Putinov napad na kredibilitet ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog, rekao je Tramp u intervjuu za televiziju NBC Njuz.

Američki predsednik je zapretio i uvođenjem dodatnih carina do 50 odsto svim zemljama koje kupuju rusku naftu, ukoliko Putin ne pristane na primirje.

„Ako Rusija i ja ne možemo da se dogovorimo oko zaustavljanja krvoprolića u Ukrajini i ako zaključim da je tu greška Rusije, što možda nije slučaj...

„Uvešću sekundarne carine na svu naftu koja se izvozi iz Rusije", kazao je.

Tramp je tom prilikom drugačijim tonom govorio o Putinu i Rusiji nego dosad.

Evropski lider su bili zabrinuti da se Tramp zbližava sa Putinom kada su se nastavili pregovori o primirju u Ukrajini.

U prvom odgovoru na Trampovu kritiku, Kremlj je pokušao da umanji tenzije između dvojice lidera.

„Nastavljamo da radimo sa američkom stranom na, pre svega, izgradnji naših međusobnih odnosa", rekao je Dmitrij Peskov, portparol Kremlja.

Peskov je dodao da nema planova za razgovor Putina i Trampa ove nedelje, ali da je ruski predsednik otvoren za tu opciju „ako bude potrebno".

Odnos Tramp - Putin

Tramp je oštro kritikovao Zelenskog tokom susreta u Ovalnoj kancelariji Bele kuće i od ukrajinskog predsednika tražio brojne ustupke.

Putinu je laskao i u velikoj meri udovoljavao njegovim zahtevima.

Sada se čini da je promenio taktiku.

Ovo je prvi put da Vašington ozbiljno preti Rusiji da će se suočiti sa posledicama zbog odugovlačenja u mirovnim pregovorima, pa se čini da je sada loptica ponovo u ruskom diplomatskom polju.

Prema izveštaju NBC Njuza, američki predsednik u 10-minutnom telefonskom razgovoru rekao da je bio „besan" kada je Putin kritikovao liderske sposobnosti Zelenskog, iako je i sam Tramp ukrajinskog predsednika nazvao diktatorom i zahtevao od njega da raspiše izbore.

„Moglo bi se reći da sam bio vrlo ljut, besan, kada je Putin počeo da podriva kredibilitet Zelenskog, jer se tako ne krećemo u dobrom pravcu.

„Izbor novog lidera bi značio da nećemo postići dogovor još dugo", rekao je Tramp.

Dodao je i da su u Kremlju svesni njegovog nezadovoljstva, ali i naglasio da ima „vrlo dobar odnos" sa ruskim predsednikom i da će „bes brzo nestati, ako (Putin) povuče pravi potez".

I dok Kremlj pokušava da spusti loptu, Trampovi komentari našli su se pojedinim ruskim medijima.

Provladin list Moskovski Komsomolets čak je i kritikovao američkog predsednika, navodeći da Tramp ne ispunjava njegove obaveze u sprečavanju napada Ukrajine na rusku energetsku infrastrukturu.

„Svi dogovori sa predsednikom Trampom vrede samo nekoliko penija", pišu.

Ako do primirja ne dođe i ako to bude krivica Putina, Tramp preti da će ruska ekonomija biti na dodatnom udaru.

„Imaćemo tarife od 25 odsto na naftu i druge proizvode koje se prodaju u Americi, sekundarne tarife", tvrdi Tramp.

One će stupiti na snagu za mesec dana, ukoliko do dogovora o primirju ne dođe, dodaje.

Sekundarne tarife se koriste za sankcionisanje zemalja koje trguju sa nekom drugom državom.

One bi mogle da budu i do 50 odsto na svu robu koja u Ameriku dolazi iz država koje i dalje kupuju naftu od Rusije.

Kina i Indija su zemlje koje kupuju ubedljivo najviše nafte od Rusije.

Reakcija Ukrajine

Posle Trampovog intervjua, Zelenski je na društvenim mrežama saopštio da „Rusija nastavlja da traži izgovore da odloži kraj rata".

„Putin igra istu igru od 2014. godine", dodao je, aludirajući na trenutak kada je Rusija anektirala poluostrvo Krim.

„To je opasno za sve i trebalo bi da Amerika, Evropa i svi drugi naši globalni partneri koji žele mir prikladno reaguju", smatra Zelenski.

Zelenski je, čini se, pokušao da „ponovo pregovara" o dogovoru o mineralima između Kijeva i Vašingtona, tvrdi Tramp.

„Ako to radi, imaće probleme", rekao je američki predsednik novinarima tokom leta u predsedničkom avionu.

Pogledajte video: Neprijatan razgovor Trampa i Zelenskog u Beloj kući koji je ušao u istoriju

Zelenski je prethodno rekao da je spreman da potpiše taj ugovor u sklopu dogovora o primirju.

Planirano je da bude potpisan u februaru, ali je to odloženo posle burnog razgovora Trampa i Zelenskog u Beloj kući.

„Želi da Ukrajina bude NATO članica. Nikada neće to postati. On to razume", kaže Tramp.

U izjavama tokom leta predsedničkim avionom, delovalo je da je Tramp ublažio stavove prema Putinu.

„Mislim da neće pogaziti reč. Znam ga dugo. Uvek smo se dobro slagali", naglašava američki predsednik.

Tramp je najavio da će ponovo razgovarati sa Putinom ove nedelje.

Rusija i Ukrajina

Rusija je u februaru 2022. pokrenula invaziju na Ukrajinu, a danas kontroliše oko 20 odsto njene teritorije.

U toku je četvrta godina sukoba, a stradalo je više od 100.000 ljudi koji su se borili na strani Rusije, prema podacima koje su analizirali novinari BBC Ruskog servisa, nezavisne medijske grupe Medijazona i dobrovoljci.

Ukrajina je poslednje podatke objavila u decembru 2024. godine, kada je Zelenski tvrdio da je dosad poginulo 43.000 ukrajinskih vojnika i oficira.

Zapadni analitičari veruju je ova brojka veća.

O trećem mandatu i Iranu

Tramp je u intervjuu rekao i da se „ne šali" kada kaže da ne odbacuje mogućnost da se kandiduje za treći predsednički mandat, iako mu to Ustav ne omogućava.

„Mnogi žele da to uradim. Ali, kažem im da je dug put pred nama", rekao je.

Tramp je zapretio i bombardovanjem Irana ukoliko Teheran ne pristane na dogovor o ograničenju nuklearnog programa.

Predsednik Amerike je prethodno poslao Iranu zahtev da otpočnu pregovore o ovom pitanju.

„Biće to bombardovanje kako dosad nisu videli", rekao je, uz najavu da će uvesti i sekundarne tarife.

Iran neće ući u direktne pregovore sa Vašingtonom o nuklearnom programu, ali su mogući posredni razgovori, kazao je u nedelju iranski predsednik Masud Pezeškijan.

„Ne izbegavamo pregovore, već je dosadašnji problem bilo kršenje obećanja (Amerike).

„Moraju da nam dokažu da možemo da im verujemo", zaključio je.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 03.31.2025)