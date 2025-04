Grupe studenata u blokadi nastavljaju put ka Strazburu i Novom Pazaru, protest u Novom Sadu

BEOGRAD - Novosadski studenti održali su danas protest "Ko je sledeći?", tokom kojeg su otišli do Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja (DIF) zbog toga što je rektor Univerziteta u Novom Sadu Dejan Madić podneo disciplinsku prijavu protiv studenata tog fakulteta, na kojem predaje.

Jedan student je ušao na Fakultet za sport i fizičko vaspitanje kako bi pozvao dekana da izađe i da se izjasni povodom disciplinske prijave koju je protiv studenata tog fakulteta podneo rektor. "Pričao sam sa dekanom, rekao je da će doći i održati govor ako šest studenata DIF dođu do njega i zamole ga. Pitao je i kako da nas on podrži ako mi tražimo njegovu smenu", rekao je student, a potom je njih šestoro otišlo do dekana. Student koji je bio na sastanku sa