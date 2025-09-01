Građani Novog Sada sutra obeležavaju 10 meseci od pada nadstrešnice

Sutra se u Novom Sadu obeležava 10 meseci od pada nadstrešnice ulaza Železničke stanice od čega je poginulo 16 ljudi.

Zborovi Novog Sada pozvali su građane da se sutra, 1. septembra, okupe na Železničkoj stanici i održe 16 minuta tišine u 11.52 što je vreme kada se srušila nadstrešnica. Istim povodom, ali od 19 časova, srednjoškolci su pozvali građane da se okupe u kampusu Univerziteta u Novom Sadu. Njihov skup pod nazivom „Srednjoškolci pamte – svi smo ispod nadstrešnice“ podržali su i studenti u blokadi novosadskih fakulteta. „Srednjoškolci pamte, mi se pridružujemo“, naveli su