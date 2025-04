Uskršnji vikend biće sunčan i topao

Petak će u Novom Sadu biti nešto svežiji i moguća je kiša.

Minimalna temperatura biće 15, a maksimalna 20 stepeni. Duvaće slab i umeren jugozapadni vetar. Subota i nedelja sunčani i topliji. U subotu će biti od 9 do 23, a u nedelju od 10 do 25 stepeni. Ponedeljak sunčan, a temperatura će se kretati od 10 do 27 stepeni. Utorak malo oblačniji, ali i dalje suv i uz dosta sunčanih intervala, a temperatura će biti od 12 do 25 stepeni. Biometeorološka prognoza za petak, 18. april: Osobama sa srčanim obolјenjima i astmatičarima