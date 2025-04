Letnje temperature u aprilu u toku dana ponegde razvoj oblačnosti zahlađenje dolazi od ovog datuma

U Srbiji će u sredu, 30. aprila biti pretežno sunčano i toplo vreme, dok se popodne očekuje slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar severnih pravaca, a temperature će se kretati od dva do 27 stepeni. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo, uz mogućnost slabe i umerene dnevne oblačnosti u toku popodneva, a najviša dnevna temperatura biće oko 24 stepena. Sunčano vreme zadržaće se do subote 3. maja sa temperaturama do 30 stepeni, dok se od nedelje do utorka prognozira promenljivo, nestabilno i malo svežije vreme u svim krajevima, mestimično s kišom, pljuskovima i