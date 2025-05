Totalni vremenski obrt u Srbiji: Ovakav temperaturni šok niko nije očekivao, promena kreće već danas

Do kraja dana promenlјivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala.

U narednih dva sata u Vojvodini, kao i na krajnjem jugu Srbije doći će do pojave pojave kratkotrajne kiše, objavio je RHMZ. Do kraja dana promenlјivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. U Vojvodini tek ponegde kratkotrajna kiša, a u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije moguć je i izlovan plјusak sa grmlјavinom. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Najviša dnevna temperatura od 16 do 21 stepena. Sutra ujutru na jugozapadu, jugu i