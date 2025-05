Studenti su Vučića stavili gde mu je mesto – u ćošak

Predsedniku je jedino važno da se o njemu priča, makar i loše. Samo su ga studenti stavili na mesto koje mu pripada – u ćošak. A to je prirodno stanište svakog Ćacija

Suštinu Vučićeve predsedničke doktrine određuju dva pojma: bauljanje i batrganje. I to kako na domaćem, tako i na spoljnopolitičkom planu. Čitava njegova karijera odvijala se mimo bilo kakvih etičkih normi. Zahvatao je duboko i široko. Uporište je našao u onom najgorem u čoveku – u pohlepi i licemerju. Otkako je Vučić došao na vlast, Srbija je pod hipnozom. On određuje terapiju. On je tumač svega što se dešava u ovom „našem malom svračijem zakutku“ kako bi rekao