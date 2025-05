Rubio: Sukob između Rusije i Ukrajine ne može se rešiti vojnim putem

Američki državni sekretar Marko Rubio smatra da se sukob između Rusije i Ukrajine ne može rešiti vojnim sredstvima.

On je napomenuo da je predsednik SAD Donald Tramp otvoren za faktički svaki mehanizam koji će dovesti do rešenja sukoba u Ukrajini. „Predsednik SAD je bio veoma jasan – želi da se (sukob) okonča... Otvoren je za svaki mehanizam koji će dovesti... do mira... Želimo da vidimo napredak. Koji god mehanizam da se pojavi ili koji god proces da se odvija – otvoreni smo za konstruktivan (dijalog) i da budemo korisni na bilo koji način kako bismo okončali sukob“, rekao je