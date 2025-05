'Novosadska šestorka': Nastavljena blokada suda, Marija Vasić na infuziji

BBC News pre 29 minuta

BBC/Svetlana Paramentić Milan Čanak, sin pritvorene Marije Vasić koja štrajkuje glađu, ispred zgrade novosadskih pravosudnih organa sa transparentom: 'Neće da mi kažu da li mi je živa majka'

Dok predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da je „gotovo sa studentskim zahtevima", u Novom Sadu je nastavljena blokada zgrade suda sa zahtevom da iz pritvora pusti šestoro novosadskih aktivista osumnjičenih za pokušaj rušenja ustavnog poretka.

Blokada suda u kojoj učestvuju opozicioni političari, studenti i građani počela je 15. maja ujutro.

Iako je prethodnih dana na momente bilo burno, jutro 19. maja osvanulo je mirno.

Tišinu povremeno prekida obraćanje studenata preko megafona:

„Pozivamo sudije koje rade na slučaju pritvorenih aktivista i studenata da dođu, pustićemo ih u zgradu".

Okupljeni zahtevaju oslobađanje šestoro ljudi, kojima je Viši sud u Novom Sadu 13. maja produžio pritvor za još 30 dana.

Protestnih okupljanja ispred sudova bilo je prethodnih dana i u drugim gradovima u Srbiji u znak solidarnosti, poput Niša, Kragujevca i Beograda.

Jedna od pritvorenih, aktivistkinja i profesorka sociologije Marija Vasić, počela je 13 maja štrajk glađu i žeđu, odbijajući terapiju i infuziju.

Ona je zatražila oslobađanje iz „nezakonitog pritvora".

„Milost ne tražim niti bih vam je dala", poručila je ona ranije.

Zbog pogoršanog zdravstvenog stanja 16. maja je prebačena u Specijalnu zatvorsku bolnicu u Beogradu.

Njen sin Milan Čanak rekao je 19. maja da i dalje nema informacije o zdravstvenom stanju majke.

Stanje aktivistkinje Marije Vasić je nepromenjeno, ona prima infuziju, elektrolite i vitamine, rekli su iz Uprave za izvršenja krivičnih sankcija za BBC na srpskom.

BBC/Nataša Anđelković Marija Vasić na jednom od protesta u Novom Sadu

Ko su uhapšeni i zbog čega su u pritvoru?

Marija Vasić i još petoro aktivista Pokreta slobodnih građana i neformalne studentske organizacije Stav Lazar Dinić, Davor Stefanović, Mladen Cvijetić, Lado Jovović i Srđan Đurić uhapšeni su 14. marta, dan pre velikog protesta u Beogradu.

Uhapšeni su pošto je na nekoliko kanala sa nacionalnom pokrivenošću emitovan snimak njihovog razgovora u prostorijama opozicione parlamentarne stranke Pokret slobodnih građana (PSG) u Novom Sadu.

Na snimku se čuje da je na sastanku, između ostalog, navodno bilo reči o planovima da se na protestu 15. marta u Beogradu nametne ideja prelazne vlade, kao i u upadu u zgradu Radio-televizije Srbije.

PSG se potom saopštenjem ogradio od sastanka, navodeći da „stavovi u snimicima ne predstavljaju ni stavove niti planove PSG, a ponajmanje odnos prema studentskim protestima i njihovim zahtevima".

Aktivisti se sumnjiče za pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije, kao i pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja.

Oni su više od dva meseca u zatvoru na Klisi, novosadskom naselju, na čije uslove su se žalili iz PSG-a.

Više javno tužilaštvo podnelo je optužni predlog 12. maja protiv ukupno 12 ljudi, od kojih je šestoro u bekstvu.

Zatraženo je da im se sudi u odsustvu i izricanje maksimalnih kazni.

Za napad na ustavni poredak zaprećena je kazna od tri do 15 godina zatvora.

Advokati optuženih tvrde da je Bezbedonosno-informativna agencija (BIA) protivzakonito snimala i prisluškivala sastanak u prostorijama PSG.

Pogledajte video iz Novog Sada i sukobe policije sa demonstrantima

Ljiljana, majka Marije Vasić, kaže da je podržava u njenoj borbi, ali da nije očekivala da će da je „zatvore i optuže", kao ni da će njena ćerka stupiti u štrajk glađu i žeđu.

„Poručila bih joj da stane, ja bih da ona bude živa", govori Ljiljana Vasić, za BBC na srpskom.

„Jako sam loše i jako mi je teško, imam samo nju, jedno dobro dete i evo šta je dočekala", dodala je.

Ćerku nije čula, niti videla od kada je pritvorena, već je o njenom stanju obaveštavaju unuci koji je posećuju.

U pritvorskoj jedinici u Klisi je i Lazar Dinić, čiji je advokat ranije rekao da se oseća „kao i svi u pritvoru - loše".

„Sav je izujedan od stenica, ali je mentalno jak i rešen da istraje, nadamo se da će uskoro biti na slobodi", rekao je advokat Veljko Milić.

Podršku takozvanoj 'novosadskoj šestorki' pružaju i neki studenti, uz poruku „da tako nešto ne može da prođe".

„Studenti su ovde da bismo pokazali solidarnost sa našim sugrađanima, kolegama, profesorima koji su neosnovano u pritvoru duže od 60 dana", rekao je Boris Dojčinović, student Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Smatra da je posredi „čista represija režima nad aktivistima i svim ljudima koji su spremni da se pobune".

„To nije samo poruka za njih, već za sve nas da treba da se utišamo i ne talasamo, a mi smo rešili da tako nešto ne može da prođe u ovom sistemu", dodao je.

Pogledajte i ovaj video: Protest podrške uhapšenim aktivistima i studentima u Novom Sadu

Peti dan blokade: Mirno je

Svetlana Paramentić, BBC novinarka

Novosadski demonstranti dežuraju i tokom noći.

Za razliku od prvih dana blokade kada je povremeno bilo koškanja policije i demonstranata i upotrebe biber spreja, peti dan blokade počeo je mirno.

Policija je prisutna na dva od četiri blokirana ulaza zgrade sudova i tužilastva u drugom najvećem gradu u Srbiji.

Sudovi i tužilastva koji se nalaze u blokiranoj zgradi na adresi Sutjetska 3:

Sudovi: Apelacioni, Viši, Osnovni, Privredni.

Tužilaštva: Više javno, Osnovno javno, Apelaciono javno

Na improvizovanim štandovima ispred zgrade pravosudnih organa ima hrane i pića, neki igraju odbojku ili rešavaju ukrštene reči.

Povremeno odjekuje zvuk pišljaki i vuvuzela.

Fonet Demonstranti ispred zgrade suda u Novom Sadu 19. maja

Šta kažu iz suda?

Visoki savet sudstva (VSS) saopštio je da se blokadom zgrada sudova sudijama i svim zaposlenim onemogućava pravo na rad, a građanima pravo na pristup sudu, dok se istovremeno „vrši pritisak na rad suda".

Novosadski aktivisti pritvoreni su jer su planirali „terorističke akcije, pokretanje građanskog rata i ugrožavanje života" predsednika Srbije Aleksandra Vučića, rekla je ranije predsednica skupštine Ana Brnabić.

Gostujući na televiziji Hepi, rekla je i da su snimak sastanka aktivista u prostorijama novosadskog Pokreta slobodnih građana, emitovan na više televizija 14. marta, na osnovu koga su privedeni, napravio jedan od prisutnih i „predao državnim organima".

Veljko Milić, advokat pritvorenog Lazara Dinića, kaže za BBC na srpskom da je izjava Brnabić dodatno zbunjujuća i pozvao je tužioca da javno objasni - kako je snimak nastao".

Odbrani je, dodaje, zabranjeno da iznosi detalje povodom snimanja, jer je celokupna dokumentacija u vezi sa tim označena kao strogo poverljiva.

Svetlana Paramentić/BBC Peti dan blokade suda u Novom Sadu, 19. maj

Zašto je sud produžio pritvor?

Budući da su aktivisti „osumnjičeni za krivična dela u vezi sa aktuelnim protestima studenata i građana", postoji bojazan da bi „okrivljeni ukoliko bi se našli na slobodi u kratkom vremenskom periodu mogli ponoviti krivično delo", piše u obrazloženju Višeg suda o produžetku pritvora za 30 dana.

Stoga je, dodaju, produženje pritvora po ovom osnovu nužno i opravdano.

Advokati članova PSG i aktivista organizacije STAV prethodno su dobili obaveštenje da se ne može odlučivati o njihovoj predatoj žalbi na meru produžetka pritvora zbog blokade suda.

BBC/Svetlana Paramentić Roditelji Lazara Dinića

Fonet Pripadnici žandarmerije ispred suda u Novom Sadu

Prvi dani blokade suda u Novom Sadu

BBC/Svetlana Paramentić

Svetlana Paramentić, BBC novinarka

Posle 24 časa blokade ponovo je došlo do koškanja građana sa policijom i žandarmerijom, ovog puta u isto vreme na dva ulaza ispred zgrade sudova i tužilaštva u drugom najvećem gradu u Srbiji.

Ponovo je korišćen biber sprej.

Na sporednom ulazu na ogradi vidim kako se devojka popela na ogradu i kači dva crvena balona.

Objašnjava da ih kači „jer su crveni i zato što je ovo cirkus, da izgledaju još smešnije", pokazujući na policajce koji se nalaze u dvorištu.

Crvena boja postala je simbol šestomesečnih protesta, posle pada nadstrešnice u Novom Sadu kada je život izgubilo 16 ljudi, a prati ih rečenica: „Ruke su im krvave".

„Noć je prošla okej, mirno, malo smo se smrzli. Jutros smo se gurali sa žandarmerijom.

„Bilo je povređenih, pomogli smo jednom čoveku koji je pao u nesvest", kaže Dijana iz Novog Sada koja je od jedan sat iza ponoći boravila ispred suda.

Štandovi sa hranom i pićem su tu. Mnogo je više ljudi sa medicinskim maskama nego juče.

Sin Marije Vasić, Milan Čanak rekao je da njegova majka zbog infuzije „koliko-toliko bolje, uzimajući u obzir da tri dana ne uzima vodu i hranu".

Ispred suda u Novom Sadu su i roditelji pritvorenog Lazara Dinića.

„Kako prolazi vreme, pravda deluje veoma daleko," kaže Lazarov otac, Aleksandar Dinić.

„On je oduvek pokušavao da dođe do pravde, aktivisti su okarakterisani kao teroristi, a on je posvećen nenasilnoj borbi, njegova borba je upućena ka želji za boljim društvom i demokratijom," tvrdi on.

Svetlana Paramentić/BBC Jake snage žandarmerije pred ulazom u sud u Novom Sadu

Fonet Studenti su se okupili i ispred Palate pravde u Beogradu

