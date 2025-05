Medvedev spomenuo Treći svetski rat u odgovoru na Trampovu poslednju opasku o Putinu

Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev komentarisao je izjavu američkog predsednika Donalda Trampa da Vladimir Putin ne razume da on sprečava da se Rusiji dese zaista loše stvari. „Što se tiče Trampovih reči o Putinovom igranju vatrom i o veoma lošim stvarima za Rusiju, znam samo jednu zaista lošu stvar – to je Treći svetski rat. Nadam se da Tramp to razume“, napisao je Medvedev na društvenoj mreži X. Regarding Trump’s words about Putin