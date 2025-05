Kelog: Izjave Medvedeva o trećem svetskom ratu su nepromišljene i neprimerene

Američki specijalni izaslanik Kit Kelog izjavio je danas da su nagoveštaji da bi Rusija mogla da započne treći svetski rat ”nepromišljeni i neprimereni”.

On je to rekao reagujući na izjavu zamenika predsednika ruskog Saveta bezbednosti Dmitrija Medvedeva da bi treći svetski rat bio ”zaista loša stvar” i da bi predsednik SAD Donald Tramp ”trebalo to da shvati”. – Podsticanje straha od trećeg svetskog rata je žalosna i nepromišljena izjava Dmitrija Medvedeva, koja je nedostojna jedne svetske sile – rekao je Kelog u objavi na mreži Iks. On je istakao da ”radi na okončanju ovog rata i zaustavljanju ubijanja“. – Čekamo