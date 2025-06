Naredni dani prijatniji, pa onda opet sve toplije

Nedelja pred nama biće pretežno sunčana, ali svežija.

U nedelju uveče stiže zahlađenje, pa će u ponedeljak minimalna temperatura biti 17, a maksimalna dnevna 25 stepeni. Biće promenljivo oblačno. Vetar umeren i jak severni i severozapadni, uveče u slabljenju. Utorak sunčan, a temperatura će se kretati od 12 do 27 stepeni. I sreda i četvrtak sunčani. U sredu će biti od 13 do 30, a u četvrtak od 15 do 30 stepeni. Biometeorološka prognoza za ponedeljak, 9. jun: Poboljšanje biometeoroloških prilika pogodovaće većini