Do kraja nedelje temperature opet skaču Jutros u ovom gradu izmerena zimska temperatura! Evo kakvo vreme očekuje Novosađane ovog četvrtka

Pred vama je nova prognoza RHMZ za četvrtak i dane pred nama

Danas pretežno sunčano i toplo. Vetar slab do umeren severni i severozapadni, na istoku Srbije povremeno i jak. Najviša temperatura od 26 do 30 stepeni. U Novom Sadu jutros u 7.00 časova izmereno je 13 stepeni. Tokom danas se očekuje maksimalnih 27 stepeni. Ovog četvrtka najniža temperatura izmerena je u Sjenici, neverovatnih 7 stepeni, a prati je Kopaonik sa 9. Prognoza do kraja nedelje Do kraja sedmice jutra sveža, a tokom dana pretežno sunčano i toplo uz