Sunčano i toplo u celoj zemlji, temperatura do 30 stepeni

U celoj Srbiji biće suvo i toplo vreme. Najviša dnevna temperatura kretaće se 26 do 30 stepeni. Nakon svežeg jutra, tokom dana biće sunčano i toplo, tek stepen-dva niža temperatura u odnosu na sredu. Na istoku Srbije povremeno će duvati jak severozapadni vetar. Jutarnja temperatura kretaće se od 10 do 17, a najviša dnevna od 26 do 30 stepeni. I nad Beogradom biće vedro nebo, a u najtoplijem delu dana živa u termometru dostići će 27. podeok. Do kraja sedmice jutra