Vremenska prognoza RHMZ Još jedan topli dan je pred nama: Evo koliko stepeni će biti!

U Srbiji će danas nakon svežeg jutra biti pretežno sunčano i toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar, na istoku Srbije povremeno i jak. Najniža temperatura od 10 do 17, a najviša dnevna od 26 do 30. U Beogradu nakon svežeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Najniža temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 27. Narednih dana u Srbiji jutra sveža, a tokom dana pretežno sunčano i toplo uz maksimalne temperature u većini mesta od 27 do 32. Oprez se savetuje