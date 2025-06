U petak nakon svežeg jutra, sunčan i topao dan

Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar, na istoku Srbije i u brdsko-planinskim predelima povremeno i jak.

Najniža temperatura biće od 10 stepeni do 16, a najviša dnevna od 27 do 31 stepena. U Beogradu će takođe nakon svežeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura biće 16 stepeni, na širem području grada oko 12, a najviša dnevna oko 28 stepeni. Narednih dana će jutra biti sveža, a dani sunčani i topli, temperature u većini mesta od 27 do 32 stepena, a sredinom sledeće sedmice uz promenljivu oblačnost ponegde se očekuju i kratkotrajni pljuskovi sa