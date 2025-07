Polaganje prijemnih ispita na Univerzitetu u Novom Sadu počinje u četvrtak

Polaganje prijemnih ispita na Novosadskom univerzitetu počinje u četvrtak.

Prijemni ispiti će se održati od 24. jula do 1. avgusta 2025. godine, a do utorka, 22. jula, moguća je prijava kandidata. Prvi upisni rok na osnovnim i integrisanim studijama na fakultetima Univerziteta u Novom Sadu počeo je 14. jula elektronskom prijavom, onlajn prijavom ili pretprijavom na fakultetima koji omogućavaju ove načine prijave, odnosno 16. jula prijavom kandidata, a završava se upisom kandidata do 15. avgusta 2025. godine. Prvi ispiti biće na