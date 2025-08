FOTO, VIDEO: Novosađani sinoć odali poštu stradalima na Železničkoj stanici

Novosađani su sinoć odali poštu stradalima u padu nadstrešnice Železničke stanice.

Nakon programa koji je bio organizovan u krugu novosadskog univerziteta, građani su u komemorativnoj šetnji došli do Železničke stanice gde su odali poštu stradalima. Obeležavanje devet meseci od pada nadstrešnice počelo je programom u kampusu, gde je održan performans posvećen tragediji u kom su učestvovali i građani, a studenti su organizovali i koncert klasične muzike. "Danas obeležavano