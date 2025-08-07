Uživo Zelenski: Vreme je da se okonča rat Ruska vojska pregazila Časiv Jar, napreduje u sledećim pravcima! (foto/video)
Alo pre 20 minuta
U brzom diplomatskom razvoju događaja, Bela kuća je saopštila da bi se Donald Tramp mogao sastati sa Vladimirom Putinom sledeće nedelje. Čini se da postoje određeni uslovi za to, ali to dolazi nakon što je Volodimir Zelenski rekao da je Moskva „sklonija“ prekidu vatre. Pratite najnovije vesti o ratu Rusije i Ukrajine koji je ušao u 1.261. dan
