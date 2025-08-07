Nbs odlučila o kamatnoj stopi: Odluka će uticati na rate kredita i kretanje cena

Mondo pre 1 sat  |  Nevena Davidović
Nbs odlučila o kamatnoj stopi: Odluka će uticati na rate kredita i kretanje cena
Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 5,75%, kao i da na nepromenjenim nivoima zadrži kamatne stope na depozitne (4,5%) i kreditne olakšice (7,0%). "Prilikom donošenja ovakve odluke, Izvršni odbor je imao u vidu da je više faktora zajednički uticalo da cene hrane, posebno neprerađene, na domaćem tržištu ubrzaju rast prethodnih meseci. To su pre svega rast cena pojedinih prehrambenih
KreditiNBSNarodna BankaNarodna Banka Srbijekamatne stope

