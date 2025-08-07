Prevrnuo se kombi Amadeus benda (FOTO)

Nova pre 1 sat  |  Autor: Irena Dedakin
Prevrnuo se kombi Amadeus benda (FOTO)

Kombi s muzičarima Amadeus benda sleteo je s puta i prevrnuo se rano jutros.

Na svu sreću niko nije povređen, a jedna od članova benda podelio je fotografiju s mesta nesreće. „Sreća nas je pratila i večeras, kao sto nas je pratila svih ovih 25 godina“, napisao je Aca Amdeus bend, čaln benda i dodao: „Hvala dragom Bogu da niko iz benda nije povređen… Idemo dalje“, napisao je Aca iz Amadeusa. A post shared by Aca Amadeus (@acaamadeus_shelby) Ispod njegove objave nizali su se komentari u kojima su uplašeni ljudi pitali za stanje muzičara
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Uvrede, skandali i prekid odnosa sa ćerkom: Buran razvod Ace iz Amadeus benda

Uvrede, skandali i prekid odnosa sa ćerkom: Buran razvod Ace iz Amadeus benda

Story pre 6 minuta
Prevrnuo se kombi Amadeus benda: Svi članovi se nalazili unutra, prve slike s mesta nesreće

Prevrnuo se kombi Amadeus benda: Svi članovi se nalazili unutra, prve slike s mesta nesreće

Kurir pre 1 sat
(Foto) prevrnuo se kombi Amadeus benda Oglasio se Aca Amadeus: "Hvala Bogu..."

(Foto) prevrnuo se kombi Amadeus benda Oglasio se Aca Amadeus: "Hvala Bogu..."

Dnevnik pre 1 sat
„Pred polazak na put smo pričali da treba da kupimo drugi kombi“: Aca Amadeus za Nova.rs o nesreći

„Pred polazak na put smo pričali da treba da kupimo drugi kombi“: Aca Amadeus za Nova.rs o nesreći

Nova pre 42 minuta
Prva izjava Amadeus benda nakon nesreće! Ispričali sve detalje - "Pukla nam je nova guma, preskakali smo sedišta da izađemo..."…

Prva izjava Amadeus benda nakon nesreće! Ispričali sve detalje - "Pukla nam je nova guma, preskakali smo sedišta da izađemo..."

Kurir pre 42 minuta
Prevrnuo se kombi Amadeus benda Svi članovi se nalazili unutra, ljudi u panici: "Jesu li živi?"

Prevrnuo se kombi Amadeus benda Svi članovi se nalazili unutra, ljudi u panici: "Jesu li živi?"

Alo pre 1 sat
Oglasio se Aca Amadeus nakon nezgode: "Preskakali smo sedišta da izađemo" FOTO

Oglasio se Aca Amadeus nakon nezgode: "Preskakali smo sedišta da izađemo" FOTO

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Zabava, najnovije vesti »

Uvrede, skandali i prekid odnosa sa ćerkom: Buran razvod Ace iz Amadeus benda

Uvrede, skandali i prekid odnosa sa ćerkom: Buran razvod Ace iz Amadeus benda

Story pre 6 minuta
Surova podvrsta lava (ipak) nije mrtva

Surova podvrsta lava (ipak) nije mrtva

Vesti online pre 2 minuta
Na selu ima pet kuća, a SAD pokazao kako sređuje imanje: Naš glumac (40) je davno napustio Beograd, a ovako izgleda održavanje…

Na selu ima pet kuća, a SAD pokazao kako sređuje imanje: Naš glumac (40) je davno napustio Beograd, a ovako izgleda održavanje placa (foto)

Blic pre 7 minuta
Najljući ukusi Srbije: Drugi Čili Fest u Niškoj Banji

Najljući ukusi Srbije: Drugi Čili Fest u Niškoj Banji

Niške vesti pre 6 minuta
Prvi snimci raste u javnosti nakon hapšenja: Evo gde smo uhvatili repera posle drame u Makedoniji, evo kako je reagovao na…

Prvi snimci raste u javnosti nakon hapšenja: Evo gde smo uhvatili repera posle drame u Makedoniji, evo kako je reagovao na pitanje o policiji

Blic pre 17 minuta