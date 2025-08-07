Prevrnuo se kombi Amadeus benda (FOTO)

Kombi s muzičarima Amadeus benda sleteo je s puta i prevrnuo se rano jutros.

Na svu sreću niko nije povređen, a jedna od članova benda podelio je fotografiju s mesta nesreće. „Sreća nas je pratila i večeras, kao sto nas je pratila svih ovih 25 godina“, napisao je Aca Amdeus bend, čaln benda i dodao: „Hvala dragom Bogu da niko iz benda nije povređen… Idemo dalje“, napisao je Aca iz Amadeusa. A post shared by Aca Amadeus (@acaamadeus_shelby) Ispod njegove objave nizali su se komentari u kojima su uplašeni ljudi pitali za stanje muzičara