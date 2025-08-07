Prijatna temperatura u četvrtak, za vikend vrelo

U Srbiji će danas, prema prognozi metorologa, pre podne biti umereno do potpuno oblačno i suvo, a posle podne pretežno sunčano, dok je pojava lokalnih, kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom moguća na krajnjem jugu Srbije.

Najviša dnevna temperatura biće od 27 do 31, u Beogradu oko 29 stepeni. Duvaće slab i umeren vetar, u planinskim predelima južne Srbije kratkotrajno i jak, severnih pravaca. Za vikend i početkom naredne sedmice maksimalne temperature u većini mesta biće od 35 do 37 stepeni, a na jugu Srbije oko 38 stepeni.