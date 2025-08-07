U četvrtak sunčano, do kraja sedmice sve toplije

Vranje news pre 3 sata  |  Vranjenews
U četvrtak sunčano, do kraja sedmice sve toplije

U Vranju je u četvrtak vedro, temperatura vazduha u 10 časova bila je 24 stepena, duva istočni vetar brzine 3 metra u sekundi, pokazuju podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Kako je saopšteno iz RHMZ, do kraja sedmice će u Srbiji biti pretežno sunčano i svakim danom sve toplije. U četvrtak ujutro se očekuje razvedravanje i topao sunčani dan. Za južnu Srbiju u planinskim predelima najavljen je kratkotrajan, ali jak severni vetar. Najviša temperatura biće između 27 i 32 stepena. Do kraja sedmice očekuje se pretežno sunčano i sve toplije vreme. Najviša temperatura u većini mesta biće oko 35 stepeni, na jugu države i do 38. U Vranju će UV
