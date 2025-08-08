Amerika ponudila 50 miliona dolara: Hitno ga uhapsite

Sjedinjene Američke Države su udvostručile nagradu za informacije koje bi dovele do hapšenja predsednika Venecuele Nikolasa Madura na 50 miliona dolara.

Američki predsednik Donald Tramp je dugogodišnji kritičar Madura, koji se vratio na dužnost u januaru nakon izbora obeleženih optužbama za nameštanje glasova. Međunarodna zajednica je uglavnom odbacila rezultate. Državna tužiteljka Pam Bondi rekla je da će SAD udvostručiti već objavljenu nagradu i rekla da je Maduro direktno povezan sa operacijama trgovine drogom. Venecuelanski ministar spoljnih poslova Ivan Gil nazvao je novu nagradu ''žalosnom'' i nazvao je