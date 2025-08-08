Veliko upozorenje; Milioni ljudi u opasnosti: "Opasna eskalacija"

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš ukazao je da izraelski plan za preuzimanje kontrole nad gradom Gaza predstavlja opasnu eskalaciju koja bi dovela do pogoršanja uslova za Palestince, saopštio je Guterešov portparol.

Portparol je naveo da je Gutereš ozbiljno uznemiren zbog odluke izraelske vlade da preuzme kontrolu nad gradom Gaza. "Ova odluka označava opasnu eskalaciju i rizikuje produbljivanje već katastrofalnih posledica za milione Palestinaca", navodi se u saopštenju, preneo je Tajms of Izrael. Izraelski bezbednosni kabinet odobrio je plan premijera Benjamina Netanjahua da Izraelske odbrambene snage (IDF) preuzmu kontrolu nad gradom Gazom, saopšteno je rano jutros iz