‘Cacio e pepe’: Recept za pastu izazvao bes u Italiji

BBC News pre 58 minuta | Sofija Betica - BBC Njuz, Rim

Getty Images

Italijani su besno reagovali nakon što je popularni britanski sajt „Dobra hrana" (Good Food) objavio recept za tradicionalno jelo u kojem nije bilo 'ispravnih' originalnih sastojaka.

I ne samo to. Ljuti su i zato što su recept za pastu, najčešće vezivanu za oblast Rima, protumačili kao podsmevanje i svrstavanje ovog jela u kategoriju brze hrane.

Pasta 'kaćo e pepe' (cacio e pepe) je omiljeno rimsko jelo, poznato po tome što je jednostavno, ali iznenađujuće izazovno za pripremu.

Stoga je mnoge iznervirao opis recepta na sajtu „Dobre hrane" kao nečega što može brzo da se napravi za „brzi ručak".

U receptu su navedena četiri sastojka - špagete, crni biber, parmezan i puter, a predložena je i dupla pavlaka kao opcija.

Prema originalnom receptu trebalo bi da ih bude samo tri: špageti, crni biber i pekorino sir.

Gnev Rimljana je bio toliko veliki da se pretvorio i u manji diplomatski skandal pošto je udruženje koje predstavlja restorane u Italiji pokrenulo ovo pitanje pred britanskom ambasadom.

Iz udruženja Fijepet Konfeserćenti (Fiepet Confesercenti) je saopšteno da su bili „zapanjeni" kada su pročitali recept na tako cenjenom britanskom sajtu o hrani, koji je do 2024. godine bio u vlasništvu BBC-ja.

Odmah su poslali pisma protesta vlasniku sajta Immediate Media i ambasadoru Velike Britanije Edvardu Luelin.

„Ovo kultno jelo, tradicionalno iz Rima i regiona Lacio, godinama je glavna stvar u italijanskoj kuhinji, i toliko je popularno i da ga kopiraju i van granica Italije", kaže Kladio Pika, predsednik udruženja.

Žali što mora da protivreči britanskom sajtu, ali objašnjava da „originalni recept za kačo e pepe isključuje parmezan i puter. Nema četiri sastojka, već tri: testenina, biber i pekorino".

Ljutnja oko ovog jela je bila tolika da je postala i jedna od glavnih tema u italijanskim medijima.

Bes je široko izveštavan u italijanskim medijima, a novinar javnog servisa RAI je rekao:

„Uvek nam govore da niste tako dobri kao BBC... a onda urade ovo.

„Ovo je ogromna greška. Koža mi se naježila od ovog recepta i predloga da se doda malo krema", rekao je novinar italijanske državne televizije RAI.

Brend hrane „Good Food" bio je u vlasništvu BBC Studija (komercijalnog krila BBC-ja) do 2018. godine, kada je prodat kompaniji „Immediate Media Co" - a prošle godine je izbrisan prefiks BBC iz njegovog imena.

BBC 'Pa, ovo je strašno!', kaže vlasnik restorana Đorđo Erami

Iako je kuvarima dozvoljeno da eksperimentišu tokom pripremanja ovog jela, glavna ljutnja proističe iz stavova da sajt Dobra hrana obmanuo čitaoce predstavljajući njegovu verziju kao original.

Italijani se često rugaju strancima zbog njihovog tumačenja njihovih recepata, ali negodovanje u ovom slučaju je zbog nečeg dubljeg: manipulacije tradicijom.

Mauricio i Loredana vode hotel u centru Rima - u njihovoj porodici je već četiri generacije.

„Možete da napravite sve moguće varijacije na svetu, ali onda ne smete da koristite originalno italijansko ime za njih", kaže Mauricio.

„Ne možete da kažete da je to kaćo e pepe ako u pastu stavite puter, ulje i krem. Tada postaje nešto drugo.

„Cezaru morate da date ono što je Cezarovo!", kaže on.

Pogledajte video: Priča o poreklu paste i kroasana koje će vas iznenaditi

Đorđo Eramo vodi restoran u blizini Trga Svetog Petra u kojem se služe kaćo e pepe i druga tradicionalna jela od testenina.

„Ovo je strašno je. To nije kaćo e pepe... Ono što je objavio sajt Good Food, sa puterom i parmezanom, zove se 'pasta Alfredo'. „To je druga vrsta paste", rekao je.

Na jelovniku sa pastama u restoranu, ovaj restoran nudi kaćo e pepe sa limetom - varijaciju.

Ali, to je u redu, kaže on.

„Drugačije je, to je za leto, da pasta bude sveža. Ali to ne utiče na tradiciju.

„Nije kao pavlaka ili puter. Limeta je samo mali dodatak, mala promena."

BBC Eleonora kaže da se Italijani uvekuznemire kad im neko dirne u tradicionalnu kuhinju

Nikola, koja vodi sendvičarnicu u blizini Vatikana, posebno je zabrinuta zbog dodavanja pavlake.

„Kaćo e pepe ne treba praviti sa pavlakom; pavlaka je za deserte. Za ime Boga!

„Ko god koristi pavlaku, ne zna šta znači kuvanje."

Italijani se često ljute kada stranci menjaju njihove recepte za hranu - na primer, pica sa ananasom, kapućino posle podneva ili karbonara sa pavlakom.

Eleonora, koja radi u prometnom kafiću u centru Rima, smatra da verovatno nije potrebno da se Italijani toliko ljute zbog nečega ovakvog, ali razume zašto se to dešava.

„Naša tradicija se zasniva na hrani.

Dakle, ako dirnete glavnu stvar po kojoj smo prepoznatiljivi širom sveta... to može malo da nas može malo uznemiri".

BBC je zatražio komentar od sajta Good Food i njegovog vlasnika Immediate Media.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 08.08.2025)