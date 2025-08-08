Predstavnik Rusije u Savetu bezbednsoti UN: Krivično gonjenje Dodika preti stabilnosti BiH

Beta pre 1 sat

Predstavnik Rusije u Savetu bezbednosti UN Dmitrij Poljanski izjavio je posle zatvorenih konsultacija o BiH da krivično gonjenje Milorada Dodika kome je Centralna izborna komisija BiH oduzela mandat predsednika Republike Srpske (RS) posle presude suda "preti stabilnosti BiH".

Poljanski je posle sinoćnjih konsultacija u sedištu UN sazvanih na zahtev Rusije i uz podršku Kine, novinarima rekao da je Rusija htela da "skrene pažnju" na to članicama SB UN.

Poljanski, zamenik ambasadora Rusije pri UN, ponovio je ranije ruske tvrdnje da je visoki predstavnik u BiH Krisitjan  Šmit "nelegitiman" i dodao da je Ruija ranije upozoravala da će njegovi postupci "voditi problemima".

"Milorad Dodik, predsednik RS, jednog od dva entiteta u BiH, procesuiran je zbog odluka nelegalnog visokog predstavnika Kristijana Šmita koji nije legalan jer nije odobren od RS, kao ni od Saveta bezbednosti UN", rekao je.

Poljanski je naveo i da je na sastanku bilo "oprečnih razmišljanja o situaciji u BiH."

"Upozorili smo da Šmitove akcije mogu dovesti državu u potencijalne probleme, što se i sada dešava", kazao je Poljanski.

Na novinarsko pitanje da li će biti otvorene sednice SB UN o Dodiku, Poljanski je rekao da zavisi od toga kako će se razvijati situacija.

Prethodno su, juče, iz Ambasade Rusije u BiH saopštili da je, posle odluke Centralne izborne komisije BiH (CIK) da oduzme predsednički mandat Doduku, postojanje BiH kao jedinstvene države "na kocki".

"Za BiH je došao trenutak istine. Ili će dokazati da je zaista pravna demokratska država, te odbaciti politizovanu presudu Miloradu Dodiku, koja je progurana pod zapadnim pritiskom, ili će se svrstati u red Moldavije, Rumunije, Francuske, Nemačke, Austrije, SAD, u suštini celog kolektivnog Zapada, gde licemerno i bahato koriste agencije za sprovođenje zakona u svrhu uništavanja svojih oponenata", naveli su iz Ambasade Rusije u BiH.

CIK BiH je 6. avgusta donela odluku o oduzimanju predsedničkog mandata Dodiku pošto je doneta pravosnažna odluka Suda BiH kojom je on zbog neizvršavanja odluka visokog predstavnika u BiH osuđen na godinu dana zatvora i šest godina obavljanja javne funkcije.

Iz vladajuće koalicije u RS su potom saopštili da ne priznaju odluku CIK-a i da će o Dodikovom predsedničkom mandatu odlučiti građani na referendumu.

Na odluku CIK postoji pravo žalbe Apelacionom veću Suda BiH, koje razmatra izborne žalbe.

Ako Apelaciono veće potvrdi odluku CIK, Dodiku definitivno prestaje mandat predsednika RS, posle čega državna izborna komisija u roku od 90 dana mora da raspiše prevremene izbore za predsednika Republike Srpske.

(Beta, 08.08.2025)

