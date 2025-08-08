Ovo je motiv ubistva bračnog para: Ranko je bio zaljubljen u Nedeljku, patio je za njom 20 godina, pa joj presudio u gostima

Kurir pre 40 minuta  |  ATV.bl)
Ovo je motiv ubistva bračnog para: Ranko je bio zaljubljen u Nedeljku, patio je za njom 20 godina, pa joj presudio u gostima

Ranko J., osumnjičeni za dvostruko ubistvo u okolini Šamca, uhapšen je rano jutros, a sada je otkriven i motiv ubistva.

Za Jaćimovićem se tragalo juče od 19 časova zbog sumnje da je u selu Donja Slatina ubio supružnike Nedeljku i Gorana I., te ranio Nedeljkinog brata Milutina T. Sumnja se da je motiv ubistva ljubomora, odnosno to što je Ranko godinama bio zaljubljen u Nedeljku. Prema nezvaničnim informacijama njih dvoje su se zabavljali pre više od dve decenije, ali ni nakon što je svako otišao na svoju stranu i stvorio svoju porodice Ranko svoju zaljubljenost nije krio. Navodno joj
