Pao avion u Španiji Ima mrtvih (video)

Dve osobe poginule u padu malog aviona u blizini španskog grada Valensija

Dve osobe poginule su danas u padu ultralakog aviona koji se srušio u oblasti El Ponton, u blizini španskog grada Valensija, saopštili su lokalni zdravstveni zvaničnici. Ekipe hitne pomoći mogle su po dolasku na mesto nesreće samo da konstatuju smrt dve osobe koje su se nalazile u avionu, prenela je agencija EFE. Letelica je pala na poljoprivredno područje u blizini grada, a izvori iz istrage rekli su da su obe žrtve stanovnici Valensije. Veliki deo aviona je